"Socialità… al centro": tre eventi in piazza Mazzini per minori e anziani

Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Aggregazione e partecipazione attraverso attività culturali, ludico-ricreative e di socializzazione rivolte ad anziani e minori, in situazioni di fragilità, volte a contrastare l'eventuale confinamento domestico o la solitudine dei mesi estivi. Con tale finalità, l'Amministrazione Mirra, con l'assessore Baia, ha programmato una serie di iniziative nell'ambito dei servizi di integrazione sociale per minori e per anziani attraverso il Consorzio dei Servizi Sociali e Socio Sanitari dell'Ambito C8 presieduto dall'avvocato Pigrini. "Nell'ottica di una città orizzontale – ha spiegato l'assessore Baia – abbiamo inteso realizzare tale progetto nel centro della città, con collegamento navetta con le periferie, al fine di abbattere le distanze tra ...

