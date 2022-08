Programmi TV di stasera, venerdì 5 agosto 2022. Su Rai 2 terminano NCIS 19 e NCIS Hawai’i (Di venerdì 5 agosto 2022) NCIS - Sean Murray (da Facebook) Rai1, ore 21.25: Una Serata tra Amici – Replica Intrattenimento. Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. Un one man show andato in onda il 3 aprile 2021 e dedicato ad uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. Rai2, ore 21.20: NCIS - Ultimo Episodio Serie TV. 19×21 Ex: Vivian, l’ex moglie di Parker, viene rapita e delle foto che ritraggono il crimine vengono inviate all’N.C.I.S.. Uno dei rapitori è un vecchio collega dell’F.B.I. di Parker, Frank Ressler, che Alden aveva denunciato. Rai2, ore 22.10: NCIS Hawai’i - Ultimo Episodio Serie TV. 1×22 Famiglia: Allo scambio dei prigionieri, segue la loro ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 5 agosto 2022)- Sean Murray (da Facebook) Rai1, ore 21.25: Una Serata tra Amici – Replica Intrattenimento. Una serata speciale per festeggiare un protagonista della storia dello spettacolo italiano: Christian De Sica. Un one man show andato in onda il 3 aprile 2021 e dedicato ad uno dei personaggi più amati dal pubblico del cinema, del teatro e della tv, con una band di 32 elementi. Rai2, ore 21.20:- Ultimo Episodio Serie TV. 19×21 Ex: Vivian, l’ex moglie di Parker, viene rapita e delle foto che ritraggono il crimine vengono inviate all’N.C.I.S.. Uno dei rapitori è un vecchio collega dell’F.B.I. di Parker, Frank Ressler, che Alden aveva denunciato. Rai2, ore 22.10:- Ultimo Episodio Serie TV. 1×22 Famiglia: Allo scambio dei prigionieri, segue la loro ...

