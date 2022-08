Perchè l’Inghilterra uscita dalla UE gioca ancora in Champions League!? (Di venerdì 5 agosto 2022) di LiberaVox. Carissimi ‘tuttologi’ di ogni dove, sapete spiegarmi una cosa? Perchè l’Inghilterra – che è uscita dall’Unione Europea dopo la Brexit e che ha mantenuto la sterlina come valuta nazionale rifiutando l’euro – continua ad alzare le Coppe Europee di calcio, a mettere al collo le medaglie dei Campionati Europei di atletica leggera e Leggi su freeskipper (Di venerdì 5 agosto 2022) di LiberaVox. Carissimi ‘tuttologi’ di ogni dove, sapete spiegarmi una cosa?– che èdall’Unione Europea dopo la Brexit e che ha mantenuto la sterlina come valuta nazionale rifiutando l’euro – continua ad alzare le Coppe Europee di calcio, a mettere al collo le medaglie dei Campionati Europei di atletica leggera e

freeskipperIT : Perchè l'Inghilterra uscita dalla UE gioca ancora in Champions League!? - freeskipperIT : Perchè l'Inghilterra uscita dalla UE resta ancora in Champions League! - pantycat : @MiuccioPrado Perché altrettanto fa la Spagna con i Paesi Baschi, o l’Inghilterra appunto con il Nord Irlanda. - Marzia49148312 : RT @maya_sakurambo: Se L'inghilterra è riuscita a staccarsi dalla Ue senza fallire come dicevano, perché noi no? Che bello riavere la nostr… - AurelioTortori1 : RT @maya_sakurambo: Se L'inghilterra è riuscita a staccarsi dalla Ue senza fallire come dicevano, perché noi no? Che bello riavere la nostr… -