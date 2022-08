Non siamo disposti a rivedere il nostro accordo con il Pd sull’agenda Draghi, dice Calenda (Di venerdì 5 agosto 2022) Adesso basta. Carlo Calenda, da Twitter, fa sapere di non essere disposto in nessun modo a rivedere l’accordo fatto con il Pd alla luce del fatto che, dice, «ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera e iniziative incoerenti con quanto definito». Il riferimento è all’apertura del Partito Democratico nei confronti dell’Alleanza Verdi- Sinistra italiana di Fratoianni e Bonelli, oltre che agli ex Cinquestelle Di Maio, Di Stefano e D’Incà, della cui sorte «non ce ne importa nulla. Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti meglio è per il Paese». A livello programmatico le distanze non possono essere più grandi, soprattutto per quanto riguarda le cose da fare: «Per quanto riguarda l’agenda o è quella di Draghi o è quella dei no a tutto. Chiudiamo questa storia ora». ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 5 agosto 2022) Adesso basta. Carlo, da Twitter, fa sapere di non essere disposto in nessun modo al’fatto con il Pd alla luce del fatto che,, «ogni giorno vediamo aggiungere alla coalizione un partito zattera e iniziative incoerenti con quanto definito». Il riferimento è all’apertura del Partito Democratico nei confronti dell’Alleanza Verdi- Sinistra italiana di Fratoianni e Bonelli, oltre che agli ex Cinquestelle Di Maio, Di Stefano e D’Incà, della cui sorte «non ce ne importa nulla. Al contrario, prima tornano alle loro professioni precedenti meglio è per il Paese». A livello programmatico le distanze non possono essere più grandi, soprattutto per quanto riguarda le cose da fare: «Per quanto riguarda l’agenda o è quella dio è quella dei no a tutto. Chiudiamo questa storia ora». ...

