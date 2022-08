Napoli Espanyol domani a 2,99 € . Dove vederla (Di venerdì 5 agosto 2022) Sabato 6 agosto alle ore 20,30 il Napoli sarà in campo per la quarta amichevole estiva a Castel di Sangro contro l'Espanyol. Il match si disputerà allo Stadio Patini e sarà visibile sul canale Facebook del Napoli e su Sky Sport in modalità pay per view al prezzo di 2,99 Euro. Lo annuncia la SSC Napoli in un comunicato ufficiale. Ricordiamo che le precedenti amichevolei erano state trasmesse con le stesse modalità ma ad un prezzo di 9,99 €. Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 5 agosto 2022) Sabato 6 agosto alle ore 20,30 ilsarà in campo per la quarta amichevole estiva a Castel di Sangro contro l'. Il match si disputerà allo Stadio Patini e sarà visibile sul canale Facebook dele su Sky Sport in modalità pay per view al prezzo di 2,99 Euro. Lo annuncia la SSCin un comunicato ufficiale. Ricordiamo che le precedenti amichevolei erano state trasmesse con le stesse modalità ma ad un prezzo di 9,99 €.

Calciodiretta24 : Amichevole, Napoli - Espanyol: diretta live e risultato in tempo reale - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio Napoli-Espanyol, dove vedere la partita - infobetting : Napoli-Espanyol (amichevole, 6 agosto ore 20:30): formazioni, quote, pronostici - sportli26181512 : Napoli, test cardio polmonari nella penultima mattinata di ritiro a Castel di Sangro: I giocatori di #Spalletti si… - zazoomblog : Amichevole dove vedere Napoli-Espanyol: streaming gratis e diretta tv in chiaro? - #Amichevole #vedere #Napoli-Espa… -