Monza: in questa stagione la curva nord sarà riservata agli ospiti (Di venerdì 5 agosto 2022) Il Monza ha fatto sapere ai suoi tifosi che per questa stagione la curva nord del U Power Stadium sarà riservata ai tifosi ospiti Il Monza ha fatto sapere, tramite un comunicato, che la prossima stagione la curva nord del U Power Stadium sarà riservata ai tifosi ospiti. Di seguito il comunicato. «Per la gara di Coppa Italia Monza–Frosinone la società e l’autorità di pubblica sicurezza hanno rilevato un flusso anomalo di vendite nel settore curva nord. Pertanto, d’intesa con le autorità competenti, il Monza procederà all’annullo di tutti i titoli di accesso già ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 5 agosto 2022) Ilha fatto sapere ai suoi tifosi che perladel U Power Stadiumai tifosiIlha fatto sapere, tramite un comunicato, che la prossimaladel U Power Stadiumai tifosi. Di seguito il comunicato. «Per la gara di Coppa Italia–Frosinone la società e l’autorità di pubblica sicurezza hanno rilevato un flusso anomalo di vendite nel settore. Pertanto, d’intesa con le autorità competenti, ilprocederà all’annullo di tutti i titoli di accesso già ...

