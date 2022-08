Miretti diventa un problema: la situazione degenera, il motivo (Di venerdì 5 agosto 2022) Fabio Miretti può essere il nuovo grande centrocampista della Juve, ma Allegri dovrà avere la forza per poterlo lanciare da titolare. Le ultime partite di Fabio Miretti nel corso della scorsa stagione con la Juventus hanno sicuramente dato l’opportunità al giovane classe 2003 di mettere in evidenza tutta la sua grandissima classe e capacità in fase di regia, ma non sarà assolutamente facile convincere Massimiliano Allegri che potrà essere lui l’uomo giusto per poter far svoltare il centrocampo della Signora del prossimo anno. LaPresseUno dei giocatori che si è perfezionato sempre di più nel corso dello scorso campionato è stato il giovane Fabio Miretti, un ragazzo che ha saputo dimostrare di essere davvero molto più maturo rispetto ai suoi soli 18 anni. La tranquillità con la quale ha giocato le ultime gare di campionato sono davvero ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 5 agosto 2022) Fabiopuò essere il nuovo grande centrocampista della Juve, ma Allegri dovrà avere la forza per poterlo lanciare da titolare. Le ultime partite di Fabionel corso della scorsa stagione con la Juventus hanno sicuramente dato l’opportunità al giovane classe 2003 di mettere in evidenza tutta la sua grandissima classe e capacità in fase di regia, ma non sarà assolutamente facile convincere Massimiliano Allegri che potrà essere lui l’uomo giusto per poter far svoltare il centrocampo della Signora del prossimo anno. LaPresseUno dei giocatori che si è perfezionato sempre di più nel corso dello scorso campionato è stato il giovane Fabio, un ragazzo che ha saputo dimostrare di essere davvero molto più maturo rispetto ai suoi soli 18 anni. La tranquillità con la quale ha giocato le ultime gare di campionato sono davvero ...

