Mertens, Chiariello contro Spalletti: "Il Napoli asseconda 'capaliscia', danni devastanti alla Roma"

Anche il giornalista partenopeo e tifoso del Napoli Paolo Chiariello si è espresso sull'iniziativa del sindaco Gaetano Manfredi di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens: "La cittadinanza onoraria di Napoli a Dries Mertens dimostra che il sindaco Gaetano Manfredi (juventino) è connesso alla città di Napoli e ai napoletani. Peccato che non lo sia stata la SSC Napoli che ha assecondato un progetto di un tecnico che invece di generare entusiasmo è riuscito a spegnere la passione di una tifoseria innamorata". Nel proseguimento del suo pensiero Chiariello attacca apertamente Luciano Spalletti: "Forza Napoli sempre, anche se ..."

