Mauro Icardi finge di essere in vacanza con Wanda Nara per smentire le voci di divorzio: ma il video risale a giugno (Di venerdì 5 agosto 2022) Il calciatore Mauro Icardi finge di essere in vacanza con Wanda Nara, postando un video Fake su Instagram, per smentire le voci di divorzio; il calciatore ha lanciato una fake news nel tentativo di arginare le voci di crisi che, in questo periodo, si stanno imbattendo sulla coppia. Mauro Icardi, Wanda Nara e quel video fake per arginare la crisi Credits: fantacalcio.itIl calciatore Mauro Icardi per smentire la notizia del divorzio da Wanda Nara, posta un video fake di una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Il calciatorediincon, postando unFake su Instagram, perledi; il calciatore ha lanciato una fake news nel tentativo di arginare ledi crisi che, in questo periodo, si stanno imbattendo sulla coppia.e quelfake per arginare la crisi Credits: fantacalcio.itIl calciatoreperla notizia delda, posta unfake di una ...

virgivirgivivi : Wanda Nara e Mauro Icardi stanno per separarsi #wandanara #icardi #gossip #angolodellenotizie - gauchonews : Mauro Icardi, il suo peggiore momento nel Paris Saint-Germain: la decisione del tecnico Galtier #MauroIcardi… - stefanodonno75 : To Be STEFANO DONNO: Wanda Nara e Mauro Icardi stanno divorziando, l’au... - Gioppio : RT @tempoweb: Scoppiano le coppie famose. #WandaNara lascia Mauro #Icardi, Francesca #Neri saluta Claudio #Amendola @lefrasidiosho per #il… - notife_noticias : El DT del PSG borró a Mauro Icardi del plantel -