Mattia Zenzola tornerà davvero ad Amici 22? Ecco cosa sta succedendo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 5 agosto 2022) Soltanto un infortunio non ha permesso adi affrontare il serale della ventiduesima edizione di. Il suo abbandono ha lasciato in lacrime tutti suoi compagni, in particolare Christian Stefanelli, con il quale ha stretto un forte legame. Tuttavia il suo non si è trattato di un addio al talent, ma soltanto di un arrivederci. Raimondo Todaro infatti ha comunicato al ballerino di avere il banco assicurato per l’edizione numero 23del programma condotto da Maria De Filippi. Stando a quanto riportato da Biccy.it però, le cose non starebbero esattamente così. L’ex allievo starebbe affrontando nuovamente i casting:sembra stia sostenendo i casting di22! Come in molti ricorderanno il ballerino di latino è stato uno dei protagonisti della 21esima ...