Maria De Filippi, quanto vale la società Fascino che possiede la conduttrice di Amici e Uomini e Donne (Di venerdì 5 agosto 2022) A occuparsi di fare i conti in tasca a Maria de Filippi è il quotidiano Italia Oggi, che analizza guadagni, costi e utili dell’azienda Fascino, per metà della nota conduttrice e metà di Mediaset-Rti.Nel 2020, la società Fascino avrebbe infatti guadagnano ben 59,5 milioni di euro grazie ai programmi tv e ulteriori 2,84 milioni dalle sponsorizzazioni e 1,5 milioni dal sito WittyTv. La società Fascino di Maria de Filippi L’azienda Fascino che per metà fa capo a Maria de Filippi e per l’altro 50% a Mediaset-Rti, produce programmi famosissimi che vanno in onda su Canale 5, come Amici, Uomini e Donne, C’è posta per te, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 5 agosto 2022) A occuparsi di fare i conti in tasca adeè il quotidiano Italia Oggi, che analizza guadagni, costi e utili dell’azienda, per metà della notae metà di Mediaset-Rti.Nel 2020, laavrebbe infatti guadagnano ben 59,5 milioni di euro grazie ai programmi tv e ulteriori 2,84 milioni dalle sponsorizzazioni e 1,5 milioni dal sito WittyTv. LadideL’aziendache per metà fa capo adee per l’altro 50% a Mediaset-Rti, produce programmi famosissimi che vanno in onda su Canale 5, come, C’è posta per te, ...

