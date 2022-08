Love is in the Air: Hande Ercel dimentica Kerem Bursin con un famoso attore spagnolo? Lavoreranno insieme? (Di venerdì 5 agosto 2022) Love is in the Air: per un motivo o per l’altro si continua a parlare di Hande Ercel e Kerem Bursin. Ci sono altre novità riguardo all’ex Eda Yildiz e potrebbero riguardare sia l’ambito professionale che privato. Scopriamole insieme. Love is in the Air, l’ex fidanzata di Kerem Bursin “seguita” da un noto attore spagnolo: chi è? Ad occhi attenti non è sfuggito che ultimamente, Hande Ercel viene “seguita” molto su Instagram da un attore che sta lavorando molto per Netflix: si tratta di uno spagnolo, Miguel Angel Silvestre. Spesso mette “Mi piace” alle foto dell’ex protagonista femminile di “Love is in the Air“, nonché ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 5 agosto 2022)is in the Air: per un motivo o per l’altro si continua a parlare di. Ci sono altre novità riguardo all’ex Eda Yildiz e potrebbero riguardare sia l’ambito professionale che privato. Scopriamoleis in the Air, l’ex fidanzata di“seguita” da un noto: chi è? Ad occhi attenti non è sfuggito che ultimamente,viene “seguita” molto su Instagram da unche sta lavorando molto per Netflix: si tratta di uno, Miguel Angel Silvestre. Spesso mette “Mi piace” alle foto dell’ex protagonista femminile di “is in the Air“, nonché ...

