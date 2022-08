Il referendum sulla Costituzione in Tunisia fa emergere pericolose ingerenze straniere | bene l’Italia

Leggi su api.follow

(Di venerdì 5 agosto 2022) Ilnuovatunisina dello scorso 25 luglio continua a suscitare scalpore dentro e fuori il Paese nordafricano. L’Alta Autorità Indipendente per le Elezioni (ISIE) ha aumentato nei giorni scorsi l’affluenza inizialmente annunciata dal 27,4% attestandola al 30,5%, dando così più peso a quel 94,6% che ha approvato il progetto presidenziale. Su un elettorato di 9 milioni di elettori, solo il 30,5% è andato alle urne. Il 94,6% degli elettori ha votato a favore e il 5,4% contrario, ovvero 2.607.484 favorevoli e 148.723 contrari al progetto presidenzialista di Saïed. Ma non è tutto. I risultati preliminari ufficiali sono oggetto di dubbi a causa di numerose anomalie come riporta “Jeune Afrique”. La testata francofona riferisce che per alcune circoscrizioni il numero degli elettori è stato superiore agli iscritti. ...