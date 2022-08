Giorgetti in ansia, ma per l'esordio dei suoi "Saints" del Southampton (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - È facile prevedere che l'attenzione mediatica che ora si riversa sull'inedita campagna elettorale estiva, a partire da sabato 13 si trasferirà massicciamente verso il calcio, con l'altrettanto inedito avvio ferragostano del campionato a causa del mondiale che si svolgerà a fine anno in Qatar. Coinvolgendo, ovviamente, anche i politici impegnati nella corsa a Palazzo Chigi, quasi tutti ferventi tifosi. Ce n'è uno, però, che è entrato già in ansia per la propria squadra, visto che questa esordirà questo fine settimana anziché il prossimo. La ragione è molto semplice: non si tratta di una squadra italiana, bensì di un club inglese, il cui campionato è già alla viglia della prima giornata. Stiamo parlando del ministro leghista Giancarlo Giorgetti e del "suo" Southampton, uno storico sodalizio del football (i suoi giocatori sono ... Leggi su agi (Di venerdì 5 agosto 2022) AGI - È facile prevedere che l'attenzione mediatica che ora si riversa sull'inedita campagna elettorale estiva, a partire da sabato 13 si trasferirà massicciamente verso il calcio, con l'altrettanto inedito avvio ferragostano del campionato a causa del mondiale che si svolgerà a fine anno in Qatar. Coinvolgendo, ovviamente, anche i politici impegnati nella corsa a Palazzo Chigi, quasi tutti ferventi tifosi. Ce n'è uno, però, che è entrato già inper la propria squadra, visto che questa esordirà questo fine settimana anziché il prossimo. La ragione è molto semplice: non si tratta di una squadra italiana, bensì di un club inglese, il cui campionato è già alla viglia della prima giornata. Stiamo parlando del ministro leghista Giancarloe del "suo" Southampton, uno storico sodalizio del football (igiocatori sono ...

