Erdogan e Putin, vertice su Ucraina e Siria (Di venerdì 5 agosto 2022) Incontro in Russia fra Putin il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Il vertice, programmato da tempo, si svolge a Sochi sul Mar Nero. E avviene due settimane dopo l'intesa sullo sblocco delle esportazioni di grano ucraino. Al centro dei colloqui di venerdì 5 agosto fra i presidenti di Russia e Turchia c'è la Siria: il paese del Medio Oriente distrutto da 10 anni di guerra, a cui hanno preso parte attiva le stesse Russia e Turchia. Mentre Mosca appoggia Damasco e il suo presidente, Bashar al Assad, Ankara sostiene l'opposizione al regime. La Turchia ha annunciato un'operazione militare turca contro le forze curde. Per Erdogan i curdi sono "terroristi". L'ostilità verso il popolo iranico senza patria, disperso fra Siria, Turchia, Iraq e Iran, sul grande altopiano del Kurdistan, ha ...

