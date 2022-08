Ellen Pompeo centra uno dei problemi di Grey’s Anatomy: “Meno prediche, i temi sociali siano affrontati più sottilmente” (Di venerdì 5 agosto 2022) Ellen Pompeo sarà Meno presente in Grey’s Anatomy 19, ma non per questo smetterà di essere una delle produttrici del medical drama. Da questo punto di vista, può incidere molto sulla narrativa dello show e sulle scelte in termini di temi, toni e modi in cui trattare i singoli argomenti. Ellen Pompeo è nota anche per non avere molti peli sulla lingua: nel suo podcast Tell Me, ad esempio, ha parlato apertamente di quelli che ritiene essere i difetti di Grey’s Anatomy e ha espresso la sua opinione su come la serie potrebbe migliorare. Secondo Ellen Pompeo, si potrebbe fare un lavoro più intelligente nell’affrontare i problemi sociali, soprattutto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 5 agosto 2022)saràpresente in19, ma non per questo smetterà di essere una delle produttrici del medical drama. Da questo punto di vista, può incidere molto sulla narrativa dello show e sulle scelte in termini di, toni e modi in cui trattare i singoli argomenti.è nota anche per non avere molti peli sulla lingua: nel suo podcast Tell Me, ad esempio, ha parlato apertamente di quelli che ritiene essere i difetti die ha espresso la sua opinione su come la serie potrebbe migliorare. Secondo, si potrebbe fare un lavoro più intelligente nell’affrontare i, soprattutto ...

sabrina57837468 : RT @pvrriIIa: ellen pompeo letteralmente ha detto 'io sono piena, ci si vede solo in 8 episodi str0nz1' a me un po' da piangere viene comun… - SaraRRSnow : Io non voglio esprimermi su Ellen Pompeo, Shondaland e la fine che stanno facendo fare a Grey's perché mi fa male l… - CatelliRossella : Grey's Anatomy 19, Ellen Pompeo sarà solo in alcuni episodi - Tv - ANSA - rikcristil : RT @dituttounpop: Ellen Pompeo ridurrà la sua presenza nella diciannovesima stagione di #GreysAnatomy . Intanto Hulu ha ordinato una minise… - Ireprete : RT @zingarella_a: Saputo ora di Ellen Pompeo: sarà felice la Shonda della Lux che potrà dire che se Grey’s va avanti senza Meredith, a noi… -