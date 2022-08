“È una strage”. Devastante incendio in discoteca, decine di morti e feriti. La situazione (Di venerdì 5 agosto 2022) Almeno 13 persone sono rimaste uccise e altre 41 ferite dopo che un incendio ha colpito una discoteca. L’incendio è scoppiato alle 01:00 ora locale di venerdì (18:00 GMT di giovedì) nel locale notturno di Mountain B nel distretto di Sattahip, ha detto la polizia. I filmati che circolano online mostrano persone che fuggono dal club urlando, alcune con i vestiti accesi. È successo nella provincia di Chonburi, nel sud-est della Thailandia. I soccorritori affermano che il materiale infiammabile sulle pareti potrebbe aver esacerbato l’incendio. La sede di Chonburi, una provincia situata a 150 km (90 miglia) a sud di Bangkok, era un complesso a un piano di 4.800 metri quadrati (51.660 piedi quadrati). I vigili del fuoco hanno combattuto per più di due ore per tenere sotto controllo l’incendio, hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 agosto 2022) Almeno 13 persone sono rimaste uccise e altre 41 ferite dopo che unha colpito una. L’è scoppiato alle 01:00 ora locale di venerdì (18:00 GMT di giovedì) nel locale notturno di Mountain B nel distretto di Sattahip, ha detto la polizia. I filmati che circolano online mostrano persone che fuggono dal club urlando, alcune con i vestiti accesi. È successo nella provincia di Chonburi, nel sud-est della Thailandia. I soccorritori affermano che il materiale infiammabile sulle pareti potrebbe aver esacerbato l’. La sede di Chonburi, una provincia situata a 150 km (90 miglia) a sud di Bangkok, era un complesso a un piano di 4.800 metri quadrati (51.660 piedi quadrati). I vigili del fuoco hanno combattuto per più di due ore per tenere sotto controllo l’, hanno ...

sbonaccini : Il 4 agosto 1974 la strage dell'Italicus: il treno Roma-Brennero sul quale l’esplosione di una bomba (nel transito… - _Nico_Piro_ : #5agosto una notizia bellissima! La principale fonte d’informazione di Trump, lo spacciatore di balle e di odio, Al… - BarbascuraX : Il noto cospirazionista Alex Jones è stato portato in tribunale per aver definito “bufala del governo” i bambini mo… - ZPeppem : RT @beabri: Spiace. (Per chi non lo sapesse: nella strage della scuola elementare di #SandyHook, Connecticut, il 14 dicembre 2012 morirono… - ninnitarantino : RT @_Nico_Piro_: #5agosto una notizia bellissima! La principale fonte d’informazione di Trump, lo spacciatore di balle e di odio, Alex Jone… -