«Ci lasci i 3 punti, venerdì?», un Whatsapp inguaia Gaetano: la Procura Figc lo ferma per 2 turni (Di venerdì 5 agosto 2022) La Procura Federale della Figc ha deciso di fermare per due turni il centrocampista del Napoli per un Whatsapp inviato ai tempi in cui era ancora alla Cremonese. Si tratta di un messaggio – evidentemente giocoso – inviato ad un calciatore del Como, Vittorio Parigini, in occasione dell’ultima gara di campionato di Serie B, il 6 maggio scorso. Il testo recitava: “Ci lasci i 3 punti, venerdì?” con l’aggiunta di due faccine sorridenti. Il club lombardo è stato sanzionato con 5000 euro di multa. Di seguito il comunicato ufficiale: “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Gianluca Gaetano e ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 5 agosto 2022) LaFederale dellaha deciso dire per dueil centrocampista del Napoli per uninviato ai tempi in cui era ancora alla Cremonese. Si tratta di un messaggio – evidentemente giocoso – inviato ad un calciatore del Como, Vittorio Parigini, in occasione dell’ultima gara di campionato di Serie B, il 6 maggio scorso. Il testo recitava: “Cii 3?” con l’aggiunta di due faccine sorridenti. Il club lombardo è stato sanzionato con 5000 euro di multa. Di seguito il comunicato ufficiale: “Vista la comunicazione dellaFederale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 717 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Gianlucae ...

