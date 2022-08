"Chi è la favorita per lo Scudetto": John Elkann spiazza tutti (e stronca Andrea Agnelli) (Di venerdì 5 agosto 2022) L'anno scorso una stagione avara di successi come non succedeva oramai da 10 anni, quando Madama alzò nove scudetti di fila e un mare di altri trofei. Intanto per John Elkann, l'a.d. di Exor (holding che controlla marchi di lusso come Ferrari e la stessa Juventus), quello che è stato conquistato in passato rimarrà indelebile nella storia bianconera: "C'è stato un decennio eccezionale sotto la presidenza di Andrea (Agnelli, ndr) e non dobbiamo dimenticare che in questi 100 anni abbiamo conquistato tutti i trofei disponibili a livello di club e — dice l'imprenditore nell'intervista a Sky — la Juventus è la squadra che nel mondo ha avuto in rosa più campioni del mondo di tutte le altre squadre”. Elkann insiste sui 38 Scudetti della Juve E ancora: “Questo è sicuramente un fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022) L'anno scorso una stagione avara di successi come non succedeva oramai da 10 anni, quando Madama alzò nove scudetti di fila e un mare di altri trofei. Intanto per, l'a.d. di Exor (holding che controlla marchi di lusso come Ferrari e la stessa Juventus), quello che è stato conquistato in passato rimarrà indelebile nella storia bianconera: "C'è stato un decennio eccezionale sotto la presidenza di, ndr) e non dobbiamo dimenticare che in questi 100 anni abbiamo conquistatoi trofei disponibili a livello di club e — dice l'imprenditore nell'intervista a Sky — la Juventus è la squadra che nel mondo ha avuto in rosa più campioni del mondo di tutte le altre squadre”.insiste sui 38 Scudetti della Juve E ancora: “Questo è sicuramente un fatto ...

