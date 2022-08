Casa Bianca convoca ambasciatore cinese per manovre Taiwan (Di venerdì 5 agosto 2022) La Casa Bianca ha convocato l'ambasciatore cinese per condannare l'escalation delle azioni di Pechino contro Taiwan e ribadire che gli Stati Uniti non vogliono una crisi nella regione, dopo che una ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 5 agosto 2022) Lahato l'per condannare l'escalation delle azioni di Pechino controe ribadire che gli Stati Uniti non vogliono una crisi nella regione, dopo che una ...

