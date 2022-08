Caldo eccessivo e pressione bassa? La canfora è un’arma infallibile (Di venerdì 5 agosto 2022) Caldo, pressione bassa.. ma che dite? Lo sapete che esiste un’arma infallibile per contenere i disagi collegati alla pressione bassa? Parliamo della canfora, prodotta per distillazione e raffinazione dal legno e dalle foglie del Canforo, pianta originaria della Cina e del Giappone. Pianta di dimensioni eccezionali. Nelle zone di origine può raggiungere i 45 metri sia in altezza che incredibilmente anche in larghezza. dott. Marco Tortorici La canfora viene usata nella pratica sportiva come olio, l’olio canforato appunto, per scaldare i muscoli degli atleti e prevenire fastidiosissimi crampi. Molti poi conoscono l’uso che le nostre nonne facevano della canfora, messa nei cassetti per prevenire le tarme ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022).. ma che dite? Lo sapete che esisteper contenere i disagi collegati alla? Parliamo della, prodotta per distillazione e raffinazione dal legno e dalle foglie del Canforo, pianta originaria della Cina e del Giappone. Pianta di dimensioni eccezionali. Nelle zone di origine può raggiungere i 45 metri sia in altezza che incredibilmente anche in larghezza. dott. Marco Tortorici Laviene usata nella pratica sportiva come olio, l’olioto appunto, per scaldare i muscoli degli atleti e prevenire fastidiosissimi crampi. Molti poi conoscono l’uso che le nostre nonne facevano della, messa nei cassetti per prevenire le tarme ...

