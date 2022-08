Arrestato pedofilo, 30 anni, fidanzato, insospettabile: violenze sessuali virtuali su bambine (Di venerdì 5 agosto 2022) Trent’anni, bella presenza, fidanzato e assunto con un lavoro stabile come impiegato. Di giorno era il classico bravo ragazzo, una persona tranquillizzante, quasi timida, mentre la sera si trasformava diventando un “predatore di bambine”, un “orco” del web che adescava le sue piccole vittime per compiere violenze sessuali virtuali. La notizia è stata riportata dal quotidiano “Il Giorno”: questo giovane è “un insospettabile, come spesso succede” – dicono gli investigatori. Alle vittime si presentava con l’identità di un 14enne e su WhatsApp aveva la foto di un ragazzino avvenente, così adescava le bimbe che, attratte dalla bellezza di questa immagine del profilo, cadevano in trappola. All’inizio ricambiavano cuori e baci, poi le conversazioni diventavano chat hot. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 5 agosto 2022) Trent’, bella presenza,e assunto con un lavoro stabile come impiegato. Di giorno era il classico bravo ragazzo, una persona tranquillizzante, quasi timida, mentre la sera si trasformava diventando un “predatore di”, un “orco” del web che adescava le sue piccole vittime per compiere. La notizia è stata riportata dal quotidiano “Il Giorno”: questo giovane è “un, come spesso succede” – dicono gli investigatori. Alle vittime si presentava con l’identità di un 14enne e su WhatsApp aveva la foto di un ragazzino avvenente, così adescava le bimbe che, attratte dalla bellezza di questa immagine del profilo, cadevano in trappola. All’inizio ricambiavano cuori e baci, poi le conversazioni diventavano chat hot. ...

