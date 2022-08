Acqua Guizza contaminata da stafilococco: ecco i numeri dei lotti ritirati (Di venerdì 5 agosto 2022) Allarme stafilococco aureo per la nota marca di Acqua oligominerale Guizza. In seguito alle analisi svolte in uno degli stabilimenti dell’azienda che imbottiglia la bevanda, diversi lotti presenti nel mercato sono stati ritirati. Nelle confezioni, infatti, è presente un batterio che può causare anche sintomi gravi, in grado di produrre tossine e danni alla pelle. Il richiamo dei lotti dal mercato è stato emanato dal Ministero della Salute in collaborazione con la società produttrice Gran Guizza, controllata dal gruppo San Benedetto. È stata infatti la stessa azienda a comunicare il problema attraverso una nota con cui ha annunciato di aver provveduto al ritiro a seguito dei campionamenti positivi dell’Arta Abruzzo, effettuati presso il sito produttivo di Popoli. Sul ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 5 agosto 2022) Allarmeaureo per la nota marca dioligominerale. In seguito alle analisi svolte in uno degli stabilimenti dell’azienda che imbottiglia la bevanda, diversipresenti nel mercato sono stati. Nelle confezioni, infatti, è presente un batterio che può causare anche sintomi gravi, in grado di produrre tossine e danni alla pelle. Il richiamo deidal mercato è stato emanato dal Ministero della Salute in collaborazione con la società produttrice Gran, controllata dal gruppo San Benedetto. È stata infatti la stessa azienda a comunicare il problema attraverso una nota con cui ha annunciato di aver provveduto al ritiro a seguito dei campionamenti positivi dell’Arta Abruzzo, effettuati presso il sito produttivo di Popoli. Sul ...

