“Weird: The Al Yankovic Story” di Daniel Radcliffe aprirà Midnight Madness (Di giovedì 4 agosto 2022) Midnight Madness del Toronto Film Festival si aprirà con Weird: The Al Yankovic Story, con Daniel Radcliffe che interpreta il musicista prolifico dietro canzoni umoristiche come “Eat It” e “Amish Paradise”. Quando verrà proiettato Weird: The Al Yankovic Story? Eric Appel dirige il film biografico per The Roku Channel che vede anche la partecipazione di Evan Rachel Wood e sarà presentato in anteprima mondiale l’8 settembre al TIFF al Royal Alexandra Theatre. Peter Kuplowsky “Non avrei potuto sperare in un film di apertura più appropriato di Weird: The Al Yankovic Story – un film biografico meravigliosamente squilibrato realizzato nella ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 agosto 2022)del Toronto Film Festival sicon: The Al, conche interpreta il musicista prolifico dietro canzoni umoristiche come “Eat It” e “Amish Paradise”. Quando verrà proiettato: The Al? Eric Appel dirige il film biografico per The Roku Channel che vede anche la partecipazione di Evan Rachel Wood e sarà presentato in anteprima mondiale l’8 settembre al TIFF al Royal Alexandra Theatre. Peter Kuplowsky “Non avrei potuto sperare in un film di apertura più appropriato di: The Al– un film biografico meravigliosamente squilibrato realizzato nella ...

MonicaRiotCapo : RT @KnoxConnor: Se il #ClimateEmergency fa cambiare il colore del cielo, allora i nostri occhi se ne accorgono! 'A weird evolutionary quir… - kaiakrivista : Car* tutt*, è stato pubblicato il saggio di Giovanni Mariotti dal titolo 'The Weird and the Ineffable. H. P. Lovecr… - KnoxConnor : Se il #ClimateEmergency fa cambiare il colore del cielo, allora i nostri occhi se ne accorgono! 'A weird evolution… - Ash71Pietro : #WEIRDTheAlYankovicStory – primo poster, trailer e anticipazioni del biopic con Daniel Radcliffe - gwordland : when i tell ya im weird and i take the beach very seriously è nel senso che sto mangiando adesso il mio pranzo perc… -