Ultime Notizie – Vaccino Novavax, Ema: possibile nesso con miocarditi e pericarditi (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Agenzia europea del farmaco Ema rileva un “possibile nesso” tra il Vaccino anti-Covid di Novavax, Nuvaxovid*, e due tipi di infiammazione cardiaca, miocardite e pericardite. E’ quanto segnala lo stesso ente regolatorio Ue in un aggiornamento sulla sicurezza del Vaccino, in cui vengono riportate le conclusioni del Comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Ema. Secondo gli esperti, possono verificarsi casi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione con Nuvaxovid. Questa conclusione, viene precisato nell’update, “si basa su un piccolo numero di casi segnalati”. Il comitato raccomanda quindi di elencare la miocardite e la pericardite come nuovi effetti collaterali nelle informazioni sul prodotto per Nuvaxovid, insieme a un’avvertenza finalizzata a sensibilizzare al riguardo gli operatori ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) L’Agenzia europea del farmaco Ema rileva un “” tra ilanti-Covid di, Nuvaxovid*, e due tipi di infiammazione cardiaca, miocardite e pericardite. E’ quanto segnala lo stesso ente regolatorio Ue in un aggiornamento sulla sicurezza del, in cui vengono riportate le conclusioni del Comitato per la farmacovigilanza Prac dell’Ema. Secondo gli esperti, possono verificarsi casi di miocardite e pericardite dopo la vaccinazione con Nuvaxovid. Questa conclusione, viene precisato nell’update, “si basa su un piccolo numero di casi segnalati”. Il comitato raccomanda quindi di elencare la miocardite e la pericardite come nuovi effetti collaterali nelle informazioni sul prodotto per Nuvaxovid, insieme a un’avvertenza finalizzata a sensibilizzare al riguardo gli operatori ...

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - CorriereCitta : Roma, arrestato due volte in 24 ore: prima l’aggressione in autobus, poi la rapina in appartamento - fisco24_info : Covid, ultime notizie. Oggi in Italia 42.976 nuovi casi e 161 morti: Cartabellotta (Gimbe): 1.165 morti in 7 giorni… - VirtualRaven : RT @antonio65683279: Le bombe di Putin mettono a rischio la sicurezza dell'Europa. Ma non interessa più a nessuno. Ucraina ultime notizie.… -