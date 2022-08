Traffico Roma del 04-08-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati sulla via Appia pere lavori abbiamo code tra il bivio per la via dei Laghi e il raccordo anulare direzione San Giovanni sul resto del territorio non si rilevano al momento difficoltà con l’aumento delpotrebbero tornare i rallentamenti sulla Cassia Veientana per la presenza dei nostri cantieri tra Tor de’ ceveri e il raccordo per lo stesso motivo possibili attesa anche sulla via Cassia 3 La storta e il video per via della Giustiniana nei due sensi di marcia per lavori di potatura su via Prenestina tra via Bresadola è largo Preneste anche oggi mi ricordo che i tram 14 519 sono sostituiti da bus e tra Largo Preneste Piazza dei Gerani e Viale Palmiro Togliatti bus al posto dei treni anche sulla-lido tra Acilia e Porta San Paolo fino alle 13 per ...