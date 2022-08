Taiwan | Giappone chiede a Cina stop immediato a manovre

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il ministro degli Esterise, Yoshimasa Hayashi, ha chiesto alladi "fermare immediatamente" le esercitazioni militari intorno a, decise in risposta alla visita nell'isola della ...

Il ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, ha chiesto alla Cina di "fermare immediatamente" le esercitazioni militari intorno a, decise in risposta alla visita nell'isola della speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, dopo gli sviluppi che hanno visto cinque missili balistici cinesi cadere nella zona economica esclusiva ...'Cinque missili balistici' lanciati dai militari cinesi durante le maxi manovre militari intorno a'sono finiti nella zona economica esclusiva' del. Lo scrive l'agenzia Kyodo che riferisce della denuncia del governo di Tokyo. Parole fin troppo chiare che lasciano intendere quanto ...Cresce ora dopo ora la tensione nell'area di Taiwan. La Cina oggi ha infatti dato il via ad una serie di esercitazioni militari nella zona, evento senza ...Taiwan è uno stato non riconosciuto dalla Repubblica Popolare Cinese, che lo definisce «provincia separatista di Taiwan». E nemmeno dagli altri quattro membri permanenti del Consiglio di sicurezza del ...