Se l’ortensia non fiorisce la causa è questa Soluzione a costo 0 dei vivaisti e dei giardinieri!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 4 agosto 2022) Una delle piante più belle che possano essere poste in giardino è. Questo in particolar modo perché riesce a rendere dei fiori davvero sensazionali per il colore e la “vivacità” che riescono a concedere all’ambiente. Difatti, una ortensia che non riesce a far fiori è un’occasione persa. Scopriamo come risolvere il problema! Germogli congelati Il primo motivo, quello più diffuso, che porta la pianta a non fiorire è sicuramente il gelo sui germogli. Questi si congelano, d’inverno, o magari durante gelate primaverili o autunnali e minano la fioritura. In tal caso possiamo risolvere sfruttando una copertura dell’intero cespuglio attraverso del pacciame di paglia. Alla base, dovremmo porvi circa 20-30 cm di torba oppure della corteccia.operazione dovrebbe essere effettuata d’autunno e di inverno: i germogli, infatti, sono molto sensibili ...