Roma, non solo Wijnaldum: blitz improvviso e operazione col top club (Di giovedì 4 agosto 2022) La Roma attende Wijnaldum, ma occhio al blitz improvviso di mercato. L'operazione col top club può cambiare l'undici di Mourinho. Dopo aver dato il benvenuto a Matic e Dybala, la Roma di Mourinho attende con ansia anche Georgino Wijnaldum. E in seguito a tanto penare (e tanto trattare con il Paris Saint-Germain), i giallorossi sono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lucianonobili : Agli insulti di Calenda rispondo con la solidarietà a militanti ed elettori di #Azione: persone di qualità che ho c… - borghi_claudio : @christianrocca Citofonare Zampetti per la risposta. Palazzo del Quirinale, piazza omonima, Roma. Non puoi sbagliar… - AlfredoPedulla : #Wijnaldum-#Roma ???? 48h fa. Non stava saltando, non c’erano intoppi, era al traguardo ?? già lunedì (giorno settima… - Sardanapalooo : @josesotuttopete @OfficialASRoma Gazzetta e Pedullà oggi. Sull’interessamento lo hanno scritto un po’ tutti nei gio… - AndreaCerino08 : @DAZN_IT fateci vedere la presentazione della Roma domenica da presto non solo la partita -