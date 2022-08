Roma, 50enne ferita da un colpo di fucile in casa: è grave. Interrogato il marito (Di giovedì 4 agosto 2022) Una donna di 50 anni , residente in provincia di Roma , è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata raggiunta da un colpo di fucile in casa. Il marito della donna è attualmente Interrogato dai ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Una donna di 50 anni , residente in provincia di, è ricoverata in gravi condizioni dopo essere stata raggiunta da undiin. Ildella donna è attualmentedai ...

serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #Ardea, ferisce la moglie con un colpo di fucile: la 50enne è in gravi condizioni - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Ardea, ferisce la moglie con un colpo di fucile: la 50enne è in gravi condizioni - ilmessaggeroit : #Ardea, ferisce la moglie con un colpo di fucile: la 50enne è in gravi condizioni - TgrRai : Ardea, Roma, 50enne ferita da un colpo di fucile. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni. Ascoltato il mar… - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: #Circeo, 13enne si fa la doccia al campeggio e un 50enne la filma di nascosto. Rischia il linciaggio: «Ho temuto che mi… -