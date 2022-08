Questo è il messaggio che Katy Perry ha mandato a Orlando Bloom: l’attore è avvisato! (Di giovedì 4 agosto 2022) Orlando Bloom è avvisato e ha tempo per prepararsi: Katy Perry, che si autodefinisce una che pianifica tutto, vuole avere altri figli. Pare che l’esperienza di essere la mamma di Daisy sia spettacolare… Foto Ansa Si definisce «una che pianifca tutto». Che vuole sapere per tempo cosa succederà a lei e a chi le sta intorno. Non una maniaca del controllo. Ma una donna che sa quello che vuole e che sa che, per ottenerlo, bisogna fare certi passi. E nei piani a breve scadenza di Katy Perry sono contemplati altri figli. Al plurale. Perché fare la mamma di Daisy è così bello che la popstar non vede l’ora di ampliare la famiglia. Ma in tutto ciò, cosa dice Orlando Bloom? Per ora la fidanzata si è limitata ad avvertirlo… a mezzo stampa. Leggi su amica (Di giovedì 4 agosto 2022)è avvisato e ha tempo per prepararsi:, che si autodefinisce una che pianifica tutto, vuole avere altri figli. Pare che l’esperienza di essere la mamma di Daisy sia spettacolare… Foto Ansa Si definisce «una che pianifca tutto». Che vuole sapere per tempo cosa succederà a lei e a chi le sta intorno. Non una maniaca del controllo. Ma una donna che sa quello che vuole e che sa che, per ottenerlo, bisogna fare certi passi. E nei piani a breve scadenza disono contemplati altri figli. Al plurale. Perché fare la mamma di Daisy è così bello che la popstar non vede l’ora di ampliare la famiglia. Ma in tutto ciò, cosa dice? Per ora la fidanzata si è limitata ad avvertirlo… a mezzo stampa.

