Monza, Berlusconi: 'Dovevamo arrivare in A un anno fa, ma un arbitro ci ha negato un gol. Champions? Una battuta' (Di giovedì 4 agosto 2022) Silvio Berlusconi parla del suo Monza e traccia gli obiettivi stagionali. Il presidente dei brianzoli è intervenuto a Rtl 102.5: "Avremmo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 4 agosto 2022) Silvioparla del suoe traccia gli obiettivi stagionali. Il presidente dei brianzoli è intervenuto a Rtl 102.5: "Avremmo...

cmdotcom : #Monza , #Berlusconi : 'Dovevamo arrivare in #SerieA un anno fa, ma un arbitro ci ha negato un gol.… - sportli26181512 : Monza, Berlusconi: 'Dovevamo arrivare in A un anno fa, ma un arbitro ci ha negato un gol. Champions? Una battuta':… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Berlusconi: 'Con acquisti speriamo che il Monza resti in A' 'La Champions? Quelle erano solo delle battute' - aldo_limongi : RT @cicciorosina: berlusconi promette un nuovo miracolo italiano e van basten al monza - psb_original : Berlusconi: 'Un certo arbitro ci negò un gol: la A poteva arrivare un anno prima' #SerieB -