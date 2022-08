MLS | disavventura per Lorenzo Insigne | insulti dai tifosi | i dettagli dell’accaduto

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 4 agosto 2022)aspetta il goal che non arriva e nell’ultima uscita qualche tifoso troppo spigliato ha dedicato sfottò poco graditi all’ex Napoli PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un avvio meno rombante del previsto quello dinel Toronto, a complicare la questione anche il primo rigore calciato e sbagliato, anche se ad onor Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.