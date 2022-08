Meteo, caldo torrido e temperature record : la novità è la svolta nel weekend (Di giovedì 4 agosto 2022) Le altissime temperature del Meteo preoccupano molto gli esperti. Sono spesso frutto di un allarme sull’ecosistema del Globo. Il Meteo che stiamo percependo è un susseguirsi di aria bollente e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 4 agosto 2022) Le altissimedelpreoccupano molto gli esperti. Sono spesso frutto di un allarme sull’ecosistema del Globo. Ilche stiamo percependo è un susseguirsi di aria bollente e… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Agenzia_Ansa : In arrivo una nuova ondata di caldo, temperature roventi in città. Agosto inizia così all'insegna dell'anticiclone… - augusto_amato : Come sarà il meteo ad agosto 2022: dal caldo alla pioggia, l'ultima previsione - CorriereTorino : Torna il caldo record, weekend da «bollino rosso» anche a Torino - fpmeuron : 'Meteo: ecco Lucifero, ma poi CAMBIA TUTTO prima del PREVISTO, Agosto bollente, Ferragosto ROVINATO'… - ilriformista : Picco infuocato di #Apocalisse, #caldorecord e afa: ecco quando si tornerà a respirare #meteo -