Meghan Trainor e suo marito hanno due wc nel loro bagno per fare i bisogni insieme

La confessione di Meghan Trainor

Sono anni che Meghan Trainor è una delle cantanti più amati e seguite. Solo poche settimane fa l'artista americana ha rilasciato il suo ultimo singolo, Bad for Me in collaborazione con Teddy Swims. Il brano è il primo estratto dal nuovo album di inediti di Meghan, intitolato Takin' It Back, L'articolo proviene da Novella 2000.

