Meghan Markle: la scalata alla Famiglia reale … che non ha voluto più (Di giovedì 4 agosto 2022) Oggi a 41 anni appena compiuti Meghan Markle è una delle donne più famose e discusse del Pianeta. Anticonformista e ribelle, la moglie del principe Harry è entrata a fare parte della Famiglia reale come un vero e proprio uragano. La sua storia d’amore con il figlio di Carlo e Diana è apparsa a tutti come la scintilla in grado di salvare il bel principe dal vortice degli scandali e della solitudine. Ma potrebbe non essere proprio così. Il libro Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors, appena uscito nel Regno Unito, infatti, propone una versione diversa della famosa love story. L’idea di Meghan Markle come ‘arrampicatrice‘ sociale aleggia da tempo all’interno della società inglese, insieme ad altre indiscrezioni pungenti. AnsaMa lo scrittore è pronto a ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 4 agosto 2022) Oggi a 41 anni appena compiutiè una delle donne più famose e discusse del Pianeta. Anticonformista e ribelle, la moglie del principe Harry è entrata a fare parte dellacome un vero e proprio uragano. La sua storia d’amore con il figlio di Carlo e Diana è apparsa a tutti come la scintilla in grado di salvare il bel principe dal vortice degli scandali e della solitudine. Ma potrebbe non essere proprio così. Il libro Revenge:, Harry and the war between the Windsors, appena uscito nel Regno Unito, infatti, propone una versione diversa della famosa love story. L’idea dicome ‘arrampicatrice‘ sociale aleggia da tempo all’interno della società inglese, insieme ad altre indiscrezioni pungenti. AnsaMa lo scrittore è pronto a ...

