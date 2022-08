LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: Lazzaro in semifinale negli 800m, Morseletto e Bruno in finale nel salto triplo! (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:00 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della sessione mattutina e vi da appuntamento alle 22:00 per la sessione pomeridiana. 19:57 Tutto sommato una buona Italia, a brillare sono stati Giovanni Lazzaro, capace di raggiungere la finale negli 800m e Federico Morseletto e Federico Lorenzo Bruno capaci di raggiungere la finale nel salto triplo. Un po’ deludente Francesco Pernici molto lontano dai suoi tempi negli 800m, mentre tutto sommato, mentre tutto sommato bene le duecentiste, vicine ai propri personali. 19:54 Questa la top5 dell’heptathlon femminile quando mancano solo gli 800m: 1.Saga Vanninen ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:00 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni della sessione mattutina e vi da appuntamento alle 22:00 per la sessione pomeridiana. 19:57 Tutto sommato una buona Italia, a brillare sono stati Giovanni, capace di raggiungere lae Federicoe Federico Lorenzocapaci di raggiungere laneltriplo. Un po’ deludente Francesco Pernici molto lontano dai suoi tempi, mentre tutto sommato, mentre tutto sommato bene le duecentiste, vicine ai propri personali. 19:54 Questa la top5 dell’heptathlon femminile quando mancano solo gli: 1.Saga Vanninen ...

