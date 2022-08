Le sorelle uccise morte sotto il treno. Domani i funerali di Giulia e Alessia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Sarà una cerimonia pubblica aperta a tutti, perchè le dueerano molto amate in paese, ma anche sobria, quella per l'ultimo saluto adPisano, le due ragazze di 15 e 17 anni ...

Marilenapas : RT @fanpage: “Le accompagnavo sempre io, quella sera stavo male”? ? Il padre di Alessia e Giulia, le due sorelle travolte e uccise domenica… - Lucavad72 : RT @fanpage: “Le accompagnavo sempre io, quella sera stavo male”? ? Il padre di Alessia e Giulia, le due sorelle travolte e uccise domenica… - fanpage : “Le accompagnavo sempre io, quella sera stavo male”? ? Il padre di Alessia e Giulia, le due sorelle travolte e ucci… - lifepeople_mag : Alessia a Giulia, erano sorelle e avevano solo 15 e 17 anni. La mattina del 31 Luglio, alle ore 7 circa sono state… - infoitinterno : Sorelle sarde investite e uccise dal treno a Riccione, attesa per i funerali -

... perchè le dueerano molto amate in paese, ma anche sobria, quella per l'ultimo saluto ad Alessia e Giulia Pisano, le due ragazze di 15 e 17 anni rimastedomenica mattina da un treno ...... Emily e i parenti tutti annunciano che i funerali' di Alessia e Giulia Pisano,a Riccione ... Sarà infatti una cerimonia pubblica aperta a tutti, perché le dueinvestite da quel treno in ...Sorelle investite e uccise dal treno: fissati i funerali di Alessia e Giulia a Castenaso, in provincia di Bologna ...Sarà una cerimonia pubblica aperta a tutti, perchè le due sorelle erano molto amate in paese, ma anche sobria, quella per l’ultimo saluto ad Alessia e ...