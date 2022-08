Le sanzioni funzionano e con l’inverno arriverà il crollo dell’economia russa (Di giovedì 4 agosto 2022) In uno spot diffuso dall’ambasciata russa in Spagna il governo di Mosca invita gli europei ad andare in Russia come luogo ideale in cui vivere. «Belle donne, gas a buon mercato e vodka», senza dimenticare l’architettura, la buona cucina e il balletto. E, ovviamente, c’è un riferimento ai valori cristiani e tradizionali, «no cancel culture», e la certezza ostentata che l’economia russa si rivelerà più forte delle sanzioni. Ma il relativo invito a sbrigarsi che «l’inverno sta arrivando» potrebbe rivelarsi un terribile lapsus, addirittura freudiano. Proprio dopo l’inverno l’economia russa potrebbe infatti venire giù di brutto, secondo un rapporto della Yale School of Management che valuta addirittura al 40% del Pil le imprese che hanno lasciato il Paese. Lo studio sembra in controtendenza ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) In uno spot diffuso dall’ambasciatain Spagna il governo di Mosca invita gli europei ad andare in Russia come luogo ideale in cui vivere. «Belle donne, gas a buon mercato e vodka», senza dimenticare l’architettura, la buona cucina e il balletto. E, ovviamente, c’è un riferimento ai valori cristiani e tradizionali, «no cancel culture», e la certezza ostentata che l’economiasi rivelerà più forte delle. Ma il relativo invito a sbrigarsi che «sta arrivando» potrebbe rivelarsi un terribile lapsus, addirittura freudiano. Proprio dopol’economiapotrebbe infatti venire giù di brutto, secondo un rapporto della Yale School of Management che valuta addirittura al 40% del Pil le imprese che hanno lasciato il Paese. Lo studio sembra in controtendenza ...

GiovaQuez : Di Battista da Vladivostok: 'Le sanzioni non funzionano anzi sono un rafforzamento e più ci si allontana da Mosca p… - dapollo99 : RT @GiovaQuez: Di Battista da Vladivostok: 'Le sanzioni non funzionano anzi sono un rafforzamento e più ci si allontana da Mosca più aument… - LBarendson : @DavideRanda @fm347153 @CarloCalenda @pdnetwork Le sanzioni economiche sono un errore, non funzionano sulla Corea,… - v_m_a_x_i_m_o : RT @GiovaQuez: Di Battista da Vladivostok: 'Le sanzioni non funzionano anzi sono un rafforzamento e più ci si allontana da Mosca più aument… - enricofe2 : RT @TereTWT: L'euro è un successo. I vaccini sono efficaci. Le sanzioni funzionano. -