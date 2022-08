Lasciate fuori dalle vostre case e balconi delle ciotole con acqua per uccelli, api, e animali randagi. E’ importantissimo! (Di giovedì 4 agosto 2022) Sapete che con delle ciotole con acqua potreste salvare diverse vite? Non stiamo scherzando. Il caldo di questo periodo sta mettendo a dura prova molte specie animali, le quali non riescono a trovare il giusto apporto di acqua per il proprio corpo. Se da un lato gli animali domestici sono sicuramente “privilegiati” in tal senso, molti altri animali sono in serio pericolo. Anche un bicchiere d’acqua potrebbe salvare loro la vita! Parliamo di api, uccelli di vario tipo e ovviamente cani e gatti randagi. Problema siccità: le ciotole con acqua aiutano Il problema fondamentale è quello della siccità. In questo periodo è molto difficile trovare dell’acqua e le temperature ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 agosto 2022) Sapete che conconpotreste salvare diverse vite? Non stiamo scherzando. Il caldo di questo periodo sta mettendo a dura prova molte specie, le quali non riescono a trovare il giusto apporto diper il proprio corpo. Se da un lato glidomestici sono sicuramente “privilegiati” in tal senso, molti altrisono in serio pericolo. Anche un bicchiere d’potrebbe salvare loro la vita! Parliamo di api,di vario tipo e ovviamente cani e gatti. Problema siccità: leconaiutano Il problema fondamentale è quello della siccità. In questo periodo è molto difficile trovare dell’e le temperature ...

