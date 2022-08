JANET YANG ELETTA PRESIDENTE DELL’ACCADEMY

What_uReal : JANET YANG QUARTA DONNA E PRIMA ASIATICA AMERICANA ELETTA PRESIDENTE DELL'ACCADEMIA DEGLI OSCAR… - CinecittaNews : La produttrice cinematografica #JaneYang è la prima presidentessa di origini asiatiche dell’Academy. Leggi la news… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Premi Oscar, la produttrice cinematografica Janet Yang è la nuova presidente dell’Academy - SkyTG24 : Premi Oscar, la produttrice cinematografica Janet Yang è la nuova presidente dell’Academy - teletext_ch_it : Janet Yang nuova guida dei Premi Oscar -

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha eletto una nuova presidentessa, si tratta della produttrice cinematografica Janet Yang, che sarà la prima donna di origine asiatica a ricoprire l'incarico, la quarta donna nella storia dell'organizzazione che assegna gli Oscar. Si tratta della produttrice cinematografica, 66 anni, un nome importante a Hollywood che ha lavorato in passato con grandi nomi come Oliver Stone e Kathryn Bigelow.