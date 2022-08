Il pomeriggio al parco giochi si trasforma in tragedia: a 2 anni muore davanti al papà (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo aver trascorso un pomeriggio al parco giochi con il papà, la vicenda di un bimbo di 2 anni finisce in tragedia. Un bimbo, per cause ancora da stabilire, ha avuto un malore ed è morto alla giovanissima età di 2 anni davanti agli occhi del suo papà disperato. Nicolò Feltrin, nome del piccolo bimbo, L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo aver trascorso unalcon il, la vicenda di un bimbo di 2finisce in. Un bimbo, per cause ancora da stabilire, ha avuto un malore ed è morto alla giovanissima età di 2agli occhi del suodisperato. Nicolò Feltrin, nome del piccolo bimbo, L'articolo proviene da CheSuccede.it.

NotizieNews2 : Nicolò, il bimbo di 2 anni morto dopo un pomeriggio al parco giochi non è stato ucciso da un boccone avvelenato… - Marco_Caselli : @iguanadan Ciao e buon viaggio! Consiglio-Budapest: Ponte della Libertà (cd “ponte verde”), per raggiungere la coll… - CasalecchioNews : Buongiorno! Il #meteo di @ArpaER prevede anche per oggi cielo sereno ?? per tutta la giornata, nel pomeriggio previ… - menclamen : Ed anche oggi non ci siamo impigriti (@TriathBlade)!??????????????? 5,80 km di camminata al parco della #Caffarella, s… - Ginestra21 : RT @iguanadan: La seconda è ricordarsi sempre che il comandante del viaggio è lui (o lei): se Emilio si divertirà, io sarò felice e mi dive… -