Il piano per i rifiuti di Gualtieri prevede un termovalorizzatore da 600 mila tonnellate l'anno (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - "Abbiamo voluto evitare di sparare numeri a caso. Sulla produzione di rifiuti si prevede una riduzione dell'8,3% al 2030". Lo ha detto il commissario straordinario ai rifiuti e sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presentando, in Campidoglio, il piano di gestione integrata dei rifiuti della capitale. "Abbiamo studiato molto il piano rifiuti dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Abbiamo visto molti piani che danno numeri soddisfacenti ma non andavano da nessuna parte. Abbiamo scelto di mettere dei numeri che pensiamo di poter raggiungere e anche di poter migliorare", ha aggiunto il sindaco. Dopo la riduzione della produzione di rifiuti "il secondo obiettivo riguarda la percentuale di differenziata. La nostra ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - "Abbiamo voluto evitare di sparare numeri a caso. Sulla produzione disiuna riduzione dell'8,3% al 2030". Lo ha detto il commissario straordinario aie sindaco di Roma, Roberto, presentando, in Campidoglio, ildi gestione integrata deidella capitale. "Abbiamo studiato molto ildell'Emilia Romagna e della Lombardia. Abbiamo visto molti piani che dnumeri soddisfacenti ma non andavano da nessuna parte. Abbiamo scelto di mettere dei numeri che pensiamo di poter raggiungere e anche di poter migliorare", ha aggiunto il sindaco. Dopo la riduzione della produzione di"il secondo obiettivo riguarda la percentuale di differenziata. La nostra ...

