Guida al Napoli 2022/23 (Di giovedì 4 agosto 2022) Piazzamento lo scorso campionato: 3° Chi in più: Min-jae Kim (Fenerbahce), Mathias Olivera (Getafe), Khvicha Kvaratskhelia (Dinamo Batumi), Leo Ostigard (Brighton). Chi in meno: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Lorenzo Insigne (Toronto), David Ospina (Al-Nassr), Faouzi Ghoulam, Dries Mertens, Kevin Malcuit (svincolati). Una statistica interessante della scorsa stagione: Il Napoli è la squadra che ha effettuato più passaggi nel terzo offensivo, con una media di 119,4 passaggi riusciti a partita. Non è un momento facile per il tifo azzurro. Gli ultimi eroi del Napoli di Rafa Benitez, il ciclo che ha messo le basi alle fortune recenti, hanno lasciato la squadra. Certo, parliamo ormai del 2014 e un ringiovanimento s'imponeva. Ma il tutto si poteva programmare meglio, gestire diversamente. Se pensiamo agli addii dei due grandi del calcio italiano, Del ...

