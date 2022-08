Giovanni Ciacci sieropositivo: “Sarò concorrente al Gf Vip per combattere questo stigma sociale” (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovanni Ciacci annuncia di essere sieropositivo: “Sarò concorrente al Grande Fratello Vip che mi aiuterà a combattere questo stigma sociale, una collega mi voleva fuori dal lavoro”. E’ il giornale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ad annunciare la notizia che Ciacci sarà concorrente del famoso reality show. Quest’ultimo entrerà nella Casa del GF Vip con una missione importante, ovvero combattere i giudizi che si avventano contro chi è malato di HIV.



Giovanni Ciacci annuncia di essere sieropositivo: “Ho capito sulla mia pelle che essere sieropositivo è ancora oggi un grande stigma ... Leggi su tvzap (Di giovedì 4 agosto 2022)annuncia di essere: “al Grande Fratello Vip che mi aiuterà a, una collega mi voleva fuori dal lavoro”. E’ il giornale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ad annunciare la notizia chesaràdel famoso reality show. Quest’ultimo entrerà nella Casa del GF Vip con una missione importante, ovveroi giudizi che si avventano contro chi è malato di HIV.annuncia di essere: “Ho capito sulla mia pelle che essereè ancora oggi un grande...

GrandeFratello : Si, vi sveliamo il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci è pronto a varcare la Porta Rossa di #GFVIP ??… - Michele35978010 : RT @Jesus66253584: Giovanni Ciacci: racconterò la mia sieropositività per curare l'ignoranza. Amo, lo stai facendo nel posto sbagliato e so… - GFNews4 : Si,vi sveliamo il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci è pronto per varcare la Porta Rossa di #GFVIP ??… - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Giovanni Ciacci è l'ottavo concorrente ufficiale del GFVIP 7!? - FioreFio4 : RT @ImolaOggi: Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo, sarò al Grande fratello Vip. Con le cure, chi ha l’Hiv è come gli altri. Sarò nella ca… -