Gazzetta – Simeone al Napoli è tutto bloccato, De Laurentiis non deroga sulle cifre (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovanni Simeone al Napoli affare bloccato, se Andrea Petagna non va al Monza rimane tutto fermo. Ieri l’attaccante ex Spal ha segnato durante l’amichevole Napoli-Girona, ma ha ancora voglia di cambiare aria, avendo dato il suo benestare al trasferimento nella società gestita da Galliani e Berlusconi. Il Napoli ha individuato da tempo il sostituto di Petagna, quel Simeone che ha accettato la destinazione azzurra ma si trova bloccato a Verona perché serve l’incastro decisivo per sbloccare la trattativa. Simeone al Napoli: le cifre Ecco quanto scrive Gazzetta sull’affare Simeone: “È stallo totale per un altro attaccante di lingua spagnola, il Cholito ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 4 agosto 2022) Giovannialaffare, se Andrea Petagna non va al Monza rimanefermo. Ieri l’attaccante ex Spal ha segnato durante l’amichevole-Girona, ma ha ancora voglia di cambiare aria, avendo dato il suo benestare al trasferimento nella società gestita da Galliani e Berlusconi. Ilha individuato da tempo il sostituto di Petagna, quelche ha accettato la destinazione azzurra ma si trovaa Verona perché serve l’incastro decisivo per sbloccare la trattativa.al: leEcco quanto scrivesull’affare: “È stallo totale per un altro attaccante di lingua spagnola, il Cholito ...

