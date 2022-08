Francesco, 23 anni, non ce l'ha fatta: travolto in auto da un furgone, è morto dopo tre giorni di agonia (Di giovedì 4 agosto 2022) Un ragazzo di 23 anni, Francesco Perullo , di Falconara, è morto pochi giorni dopo un tragico incidente avvenuto sull'autostrada A14, tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord . Nella notte tra ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Un ragazzo di 23Perullo , di Falconara, èpochiun tragico incidente avvenuto sull'strada A14, tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord . Nella notte tra ...

vaticannews_it : Il #Papa in #Kazakhstan a settembre, un viaggio all'insegna del dialogo tra le religioni. A maggio i 30 anni delle… - AdriJuve64 : Francesco, 23 anni, non ce l'ha fatta: travolto in auto da un furgone, è morto dopo tre giorni di agonia - Massxmo : RT @itsme3791: #vaccinatevi_e_basta ??Francesco MUORE STRONCATO da un MALORE IMPROVVISO a 35 anni. - msn_italia : Francesco Perullo morto a 23 anni dopo 3 giorni di agonia - leggoit : Francesco, 23 anni, non ce l'ha fatta: travolto in auto da un furgone, è morto dopo tre giorni di agonia -