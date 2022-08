Formazioni ufficiali Juventus A-Juventus B | amichevole 2022

(Di giovedì 4 agosto 2022) LediA-B, classicaprecampionato. Il tradizionale appuntamento dell’estate bianconera ritorna dopo due anni di stop, con la squadra di Massimiliano Allegri e la formazione U23 di Brambilla a sfidarsi. Per l’allenatore toscano sarà l’occasione di rifinire gli ultimi punti in vista dell’imminente esordio in campionato contro il Sassuolo del 15 agosto prossimo. L’appuntamento con il fischio d’inizio è fissato alle ore 17:00 di giovedì 4 agosto, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.A: in attesaB: in attesa SportFace.

logobankz : RT @cmdotcom: #JuveJuveU23 LIVE: le formazioni ufficiali - sportli26181512 : Juve-Juve Under 23 LIVE: l'attesa nel pre partita FOTO e VIDEO: L'amichevole di Villar Perosa per la Juventus è un… - cmdotcom : #JuveJuveU23 LIVE: le formazioni ufficiali - leonardobeca : RT @MatteoDovellini: #Fiorentina, formazioni ufficiali contro il #Qatar: Milenkovic titolare e capitano dei viola. #Milenkovic @rep_firen… - AdiraiIt : #Calcio #amichevole #formazioniufficiali L’amichevole Napoli-Girona precampionato si gioca mercoledì 3 agosto 2022… -

Il tabellone delle Estathé 3x3 Italia Finals vede la partecipazione di 16maschili e 12 ... Hashtag#3x3Italia e #3x3Estathé Promo EuroBasket 2022 Torna il Grande Basket in Italia. ..."Abbiamo provato varienell'ultimo anno, ma adesso siamo tornati noi e le sensazioni ... Gli allenamenti a Sabaudia procederanno fino al 6 agosto, data in cui saranno resigli ...Le formazioni ufficiali di Juventus A-Juventus B, classica amichevole precampionato. Il tradizionale appuntamento dell’estate bianconera ritorna dopo due anni di stop, con la squadra di Massimiliano A ...Domani debutto ufficiale all’Unipol Domus per i rossoblù Ecco le possibili scelte di Liverani e Castori per il match valido per i trentaduesimi Esordio ufficiale per il nuovo Cagliari di Fabio Liveran ...