Elezioni | i consiglieri torinesi M5s scelgono di non candidarsi

I tre consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle torinese, Valentina Sganga, Dorotea Castiglione e Andrea Russi, hanno scelto di non candidarsi alle Elezioni politiche. "Un candidato sindaco/a che, dopo un anno, lascia per un posto in Parlamento non è credibile né corretto", spiega Sganga, che si era candidata sindaca alle amministrative dell'autunno scorso. "Nonostante le regole del Movimento 5 Stelle ci consentirebbero di candidarci per le prossime Elezioni politiche, come consiglieri comunali – aggiunge insieme ai colleghi consiglieri Dorotea Castiglione e Andrea Russi – abbiamo deciso di non avanzare la nostra candidatura per le "parlamentarie" (le primarie interne al Movimento). Siamo stati eletti appena nove mesi fa, il nostro mandato è appena cominciato e il lavoro da fare ...

