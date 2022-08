Elezioni 2022, Conte: “Meloni non è Letta, sua vittoria pericolo” (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – La vittoria di Letta alle prossime Elezioni politiche del 25 settembre 2022 non cambia di molto da una vittoria di Meloni? “No, non è indifferente, perché le nostre politiche sono distanti da quelle soluzioni di destra che troviamo inadeguate e anche pericolose. Ho letto di una loro soluzione che fa ricorso all’intelligenza artificiale per tirare fuori un elenco dei giovani” che “verrebbero multati se rifiutassero offerte di lavoro, anche se sottopagate e a pessime condizioni”. Soluzioni degne “di uno Stato totalitario”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, ospite di L’Aria che tira, su La7. “Il problema del Pd non è il Pd. In questo momento c’è da capire come un fronte che va da Carfagna a Gelmini, da Calenda a Speranza e con buone ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladialle prossimepolitiche del 25 settembrenon cambia di molto da unadi? “No, non è indifferente, perché le nostre politiche sono distanti da quelle soluzioni di destra che troviamo inadeguate e anchese. Ho letto di una loro soluzione che fa ricorso all’intelligenza artificiale per tirare fuori un elenco dei giovani” che “verrebbero multati se rifiutassero offerte di lavoro, anche se sottopagate e a pessime condizioni”. Soluzioni degne “di uno Stato totalitario”. Così il leader del M5S Giuseppe, ospite di L’Aria che tira, su La7. “Il problema del Pd non è il Pd. In questo momento c’è da capire come un fronte che va da Carfagna a Gelmini, da Calenda a Speranza e con buone ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - ItaliaViva : Elezioni, ministra @elenabonetti: mi candiderò - Mov5Stelle : Le autocandidature per alle prossime elezioni Politiche con il MoVimento 5 Stelle sono aperte. Ciascun iscritto, c… - Europeo91785337 : RT @ilfattoblog: 'Se il confronto tra le proposte dei due partiti fosse una partita di calcio, il risultato finale, da quello che finora si… - zazoomblog : Castellaneta elezioni comunali: se ne occuperà il Tar il candidato sindaco sconfitto a caccia di 15 voti Cellamare… -